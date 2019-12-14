Центральной России пророчат температурные рекорды и аномалии

Синоптики обещают центральным регионам России очередные температурные рекорды. По данным Гидрометцентра, аномальное тепло в ближайшие дни принесут циклоны из Атлантики. Самое большое отклонение от нормы – в среднем, на восемь градусов – в северо-восточных регионах.

Например, в республике Коми 15 декабря ожидается около трех градусов мороза – это теплее, чем обычно в декабре. В Мурманской, Архангельской и Вологодской областях – пять градусов выше нуля. В Москве будет немного прохладнее: обещают плюс три и дождь. Сохранится такая погода до вторника, передает "Россия 24".