Аваков сообщил о потере видеозаписей, касающихся убийства Шеремета

Записи со всех четырех камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент взрыва автомобиля журналиста Павла Шеремета в Киеве, утрачены. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Он отметил, что пропажа важной улики, а также поведение преступников после убийства журналиста, может свидетельствовать о том, что преступление было хорошо спланировано и тщательно подготовлено, в том числе и с технической точки зрения. Аваков напомнил, как при сборе улик по горячим следам в конце июля 2016 года, когда погиб Шеремет, не удалось найти записей с четырех камер, которые вели запись в хорошем качестве и могли помочь в поиске убийц.

Ранее сообщалось, что на Украине задержали пятерых подозреваемых в убийстве журналиста: Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь и супругов Владислава и Ирину Грищенко. Предполагается, что это организаторы и исполнители убийства. Все — участники силовой операции в Донбассе. Выступая в эфире телеканала "Украина", Аваков отметил, что во время допросов задержанные упоминали некоего "покровителя", который должен спасти их от судебного преследования.

Суд постановил взять под стражу на два месяца Андрея Антоненко. Такая же мера пресечения избрана для Юлии Кузьменко, которая, как считает следствие, занималась установкой взрывного устройства в машине журналиста. Еще одна подозреваемая – Яна Дугарь – отправлена под домашний арест.

Пока следствие остановилось на одной версии — убийство было совершено с целью дестабилизации ситуации на Украине.

Павел Шеремет — белорусский, российский и украинский журналист, с 2001 года проживал и работал на Украине. Погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве утром 20 июля 2016 года.