ФССП скорректировала данные о невыездных россиянах

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России не подтвердила информацию о том, что из-за долгов по алиментам, кредитам, штрафам и за жилищно-коммунальные услуги стали невыездными десятки миллионов россиян.

По данным ФССП, на 1 ноября этого года постановления о временном ограничении на выезд должника из РФ действовали в отношении 3,4 миллионов российских граждан. 40 процентов от этого количества, или 1,4 миллиона человек — это должники по алиментам.

На 1 июля 2019 года в "стоп-листе" было 3,58 миллиона человек, пишет ТАСС.

В минувшую пятницу, 13 декабря, некоторые СМИ опубликовали материалы, где утверждалось, что число невыездных россиян-должников может достичь 25 миллионов. Журналисты ссылались на данные ФССП и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.

Между тем Минюст России разработал законопроект, по которому работу всех коллекторов будет контролировать ФССП.