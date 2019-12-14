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14 декабря 201913:42

Еврохоккейтур. Гол вратаря помог финнам разгромить шведов в Москве

EPA

На втором этапе Еврохоккейтура, который проходит в Москве, завершился матч между сборными Финляндии и Швеции. Финская команда не испытала особых проблем в игре с принципиальным соперником, добившись крупной победы со счетом 5:1. С четырьмя набранными очками финны возглавили турнирную таблицу.

За победителей отличились Ессе Пульюярви, Ере Карьялайнен, Миро Аалтонен, Валттери Пуустинен и вратарь Франс Туохимаа, забросивший шайбу в пустые ворота. Единственный гол у шведов записал на свой счет Даниэль Бродин.

14 декабря в 15:00 в Москве пройдет еще одна встреча домашнего этапа Евротура. На "ЦСКА-Арене" сыграют сборные России и Чехии. Россияне в первом матче уступили шведским хоккеистам со счетом 3:4, а чешская команда взяла верх над финнами в овертайме – 4:3.

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