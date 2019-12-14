Медведев и Румас обсудили интеграцию, энергетику и другие вопросы

Практические аспекты двустороннего взаимодействия на интеграционном направлении и в торгово-экономической сфере обсудили по телефону премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас. В частности, обсуждались "некоторые вопросы энергодиалога" и график дальнейших контактов по правительственной линии.

Телефонный разговор премьеров состоялся по инициативе белорусской стороны, сообщает пресс-служба правительства РФ. Во вторник, 10 декабря, также по инициативе белорусской стороны состоялся телефонный разговор Дмитрия Медведева и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Обсуждались практические аспекты взаимодействия России и Белоруссии на интеграционном направлении, вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества и энергодиалога.

Накануне Лукашенко заявил, что Москве и Минску, вероятно, предстоят еще несколько раундов переговоров "по больным вопросам", начиная с неформального саммита Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге 20 декабря. Там планируется встреча Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным.

Белорусский президент не исключает, что потребуется его встреча с Путиным и после 20 декабря, чтобы "уже окончательно расставить точки над "i" по важнейшим вопросам функционирования двух государств и, главное, наших экономик". Также белорусский президент намерен встретиться и с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, который, по его словам, готов приехать на переговоры в Минск.

Россия и Белоруссия сейчас согласовывают "дорожные карты" по интеграции в рамках обновленной программы действий по созданию Союзного государства, напоминает "Интерфакс". После длившихся более пяти часов переговоров президентов Путина и Лукашенко в Сочи 7 декабря несогласованными остаются восемь из 31 дорожных карт по углубленной интеграции. Планируется вступление в силу всех интеграционных дорожных карт с 1 января 2021 года.