Новости Экономика

Все видео этой рубрики
14 декабря 201914:46

Медведев и Румас обсудили интеграцию, энергетику и другие вопросы

EPA

Практические аспекты двустороннего взаимодействия на интеграционном направлении и в торгово-экономической сфере обсудили по телефону премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас. В частности, обсуждались "некоторые вопросы энергодиалога" и график дальнейших контактов по правительственной линии.

Телефонный разговор премьеров состоялся по инициативе белорусской стороны, сообщает пресс-служба правительства РФ. Во вторник, 10 декабря, также по инициативе белорусской стороны состоялся телефонный разговор Дмитрия Медведева и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Обсуждались практические аспекты взаимодействия России и Белоруссии на интеграционном направлении, вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества и энергодиалога.

Накануне Лукашенко заявил, что Москве и Минску, вероятно, предстоят еще несколько раундов переговоров "по больным вопросам", начиная с неформального саммита Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге 20 декабря. Там планируется встреча Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным.

Белорусский президент не исключает, что потребуется его встреча с Путиным и после 20 декабря, чтобы "уже окончательно расставить точки над "i" по важнейшим вопросам функционирования двух государств и, главное, наших экономик". Также белорусский президент намерен встретиться и с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, который, по его словам, готов приехать на переговоры в Минск.

Россия и Белоруссия сейчас согласовывают "дорожные карты" по интеграции в рамках обновленной программы действий по созданию Союзного государства, напоминает "Интерфакс". После длившихся более пяти часов переговоров президентов Путина и Лукашенко в Сочи 7 декабря несогласованными остаются восемь из 31 дорожных карт по углубленной интеграции. Планируется вступление в силу всех интеграционных дорожных карт с 1 января 2021 года.

Сейчас

15:18

"Арктику" успешно испытали в Финском заливе

14:06

В Карпинске кран упал на дорогу

12:34

Центральной России пророчат температурные рекорды и аномалии

11:28

КНДР провела "крайне важное" испытание на космодроме Сохэ

08:29

В Свердловской области пассажирский автобус вылетел в кювет

07:23

В Москве в Яузу упал автомобиль, есть погибшие

05:41

Британский актер Колин Ферт разводится спустя 22 года брака

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Медведев и Румас обсудили интеграцию, энергетику и другие вопросы

Медведев и Румас обсудили интеграцию, энергетику и другие вопросы

41 минута назад
"Монолит" готов к испытаниям

"Монолит" готов к испытаниям

2 часа назад
ФССП скорректировала данные о невыездных россиянах

ФССП скорректировала данные о невыездных россиянах

1 час назад
Киев не оставил идею размещения миротворцев в Донбассе

Киев не оставил идею размещения миротворцев в Донбассе

27 минут назад
Аваков сообщил о потере видеозаписей, касающихся убийства Шеремета

Аваков сообщил о потере видеозаписей, касающихся убийства Шеремета

1 час назад
Названы лучшие и худшие продукты для "ночного дожора"

Названы лучшие и худшие продукты для "ночного дожора"

1 час назад
Центральной России пророчат температурные рекорды и аномалии

Центральной России пророчат температурные рекорды и аномалии

2 часа назад
КНДР провела "крайне важное" испытание на космодроме Сохэ

КНДР провела "крайне важное" испытание на космодроме Сохэ

3 часа назад
Импичмент Трампа: адвокат президента готовит для демократов компромат

Импичмент Трампа: адвокат президента готовит для демократов компромат

6 часов назад
В Москве в Яузу упал автомобиль, есть погибшие

В Москве в Яузу упал автомобиль, есть погибшие

5 часов назад
"Роботы-коллекторы" и долги россиян: предложения Минюста

"Роботы-коллекторы" и долги россиян: предложения Минюста

2 часа назад
Юбилей "КамАЗа": в "птицу Феникс" вложено более 50 млрд рублей

Юбилей "КамАЗа": в "птицу Феникс" вложено более 50 млрд рублей

9 часов назад
"Нормандский саммит": Песков о Минских соглашениях и тоне Украины

"Нормандский саммит": Песков о Минских соглашениях и тоне Украины

11 часов назад
Зеленский на телеканале "Россия 1". Продолжение

Зеленский на телеканале "Россия 1". Продолжение

21 час назад
"Стрельцов": премьера трейлера нового фильма

"Стрельцов": премьера трейлера нового фильма

13.12.2019 12:26
Премьера года: смотрите IMAX-трейлер фильма "Вторжение"

Премьера года: смотрите IMAX-трейлер фильма "Вторжение"

12.12.2019 14:17
Лучшие лекарственные препараты для печени: гепатопротекторы с доказанной эффективностью

Лучшие лекарственные препараты для печени: гепатопротекторы с доказанной эффективностью

11.12.2019 18:39
О войне без прикрас: зрители делятся впечатлениями от фильма "Ржев"

О войне без прикрас: зрители делятся впечатлениями от фильма "Ржев"

11.12.2019 14:26
Нужна помощь: Кристину Горбач спасет дорогое лекарство и прибор для откашливания

Нужна помощь: Кристину Горбач спасет дорогое лекарство и прибор для откашливания

11.12.2019 11:00
Разнообразие должно быть дозированным: Анна Ковальчук о новых "Тайнах следствия"

Разнообразие должно быть дозированным: Анна Ковальчук о новых "Тайнах следствия"

09.12.2019 12:40
Митрополит Иларион дал совет Егору Жукову

Митрополит Иларион дал совет Егору Жукову

8 минут назад
К МКС отправят "Рози-ракетчицу"

К МКС отправят "Рози-ракетчицу"

12 минут назад
Самолет Airbus A320, застрявший в грунте, осложнил работу аэропорта Манилы

Самолет Airbus A320, застрявший в грунте, осложнил работу аэропорта Манилы

20 минут назад
Кубок мира. Российские биатлонистки стали вторыми в эстафете

Кубок мира. Российские биатлонистки стали вторыми в эстафете

45 минут назад
Экс-президенту Судана дали два года вместо десяти

Экс-президенту Судана дали два года вместо десяти

57 минут назад
В Карпинске кран упал на дорогу

В Карпинске кран упал на дорогу

1 час назад
На Урале жильцы аварийного дома пригласили мэра пожить с ними

На Урале жильцы аварийного дома пригласили мэра пожить с ними

1 час назад
Участковый спас малышку, которую мать хотела выбросить с пятого этажа

Участковый спас малышку, которую мать хотела выбросить с пятого этажа

1 час назад
Момент аварии со школьным автобусом в Пензенской области попал на видео

Момент аварии со школьным автобусом в Пензенской области попал на видео

1 час назад
Еврохоккейтур. Гол вратаря помог финнам разгромить шведов в Москве

Еврохоккейтур. Гол вратаря помог финнам разгромить шведов в Москве

1 час назад
Медведев сразится с Фоньини в финале турнира в Эр-Рияде

Медведев сразится с Фоньини в финале турнира в Эр-Рияде

2 часа назад
Водитель грузовика устроил серьезное ДТП на трассе М-3 "Украина". Видео

Водитель грузовика устроил серьезное ДТП на трассе М-3 "Украина". Видео

2 часа назад
Каждая четвертая школа ограничила использование мобильников детьми

Каждая четвертая школа ограничила использование мобильников детьми

2 часа назад
Ставки по ипотеке могут опуститься до 7-8% уже в этом году

Ставки по ипотеке могут опуститься до 7-8% уже в этом году

3 часа назад
Полицейские ищут мужчину, зверски убившего 89-летнюю пенсионерку в Стерлитамаке

Полицейские ищут мужчину, зверски убившего 89-летнюю пенсионерку в Стерлитамаке

3 часа назад
Коньки. Россияне выиграли зачет Кубка мира в командных гонках преследования

Коньки. Россияне выиграли зачет Кубка мира в командных гонках преследования

3 часа назад
Журналистка получила жуткую травму на хоккейном матче

Журналистка получила жуткую травму на хоккейном матче

3 часа назад
Генплан Москвы предполагает строительство метро в Балашиху и Мытищи

Генплан Москвы предполагает строительство метро в Балашиху и Мытищи

4 часа назад
UFC утвердил бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном

UFC утвердил бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном

4 часа назад
В России появятся города трудовой доблести

В России появятся города трудовой доблести

4 часа назад
Лукашенко одобрил проект соглашения с Китаем о кредите на 500 млн долларов

Лукашенко одобрил проект соглашения с Китаем о кредите на 500 млн долларов

10 часов назад
Президент Украины внес в Раду проект изменений в конституцию

Президент Украины внес в Раду проект изменений в конституцию

12 часов назад
Толерантность Запада дошла до абсурда - Большой театр обвинили в расизме

Толерантность Запада дошла до абсурда - Большой театр обвинили в расизме

13 часов назад
Новогодние скидки: такими доступными новые автомобили в России уже не будут

Новогодние скидки: такими доступными новые автомобили в России уже не будут

20 часов назад
Владельцы Android-смартфонов теперь могут звонить через ПК с Windows 10

Владельцы Android-смартфонов теперь могут звонить через ПК с Windows 10

21 час назад
Самый ожидаемый "китаец" для России: эксклюзивные живые фото Geely Coolray

Самый ожидаемый "китаец" для России: эксклюзивные живые фото Geely Coolray

23 часа назад
Из "Холодного сердца 2" вырезали одну сцену в некоторых странах

Из "Холодного сердца 2" вырезали одну сцену в некоторых странах

13.12.2019 14:00
Назван препарат, максимально снижающий риск рака груди в постменопаузе

Назван препарат, максимально снижающий риск рака груди в постменопаузе

13.12.2019 10:14
"Тайна волшебного зелья": "Театриум" подготовил грандиозную премьеру для всей семьи

"Тайна волшебного зелья": "Театриум" подготовил грандиозную премьеру для всей семьи

12.12.2019 11:12

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку