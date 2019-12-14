Участковый спас малышку, которую мать хотела выбросить с пятого этажа

В Санкт-Петербурге полицейский спас двухлетнюю девочку, которую мать хотела выбросить из окна на пятом этаже. Как рассказали ТАСС в Главном управлении МВД по городу и Ленинградской области, участковый полиции прибыл на вызов в дом N41 на улице Караваевской. Как сообщили жильцы, женщина с расстроенной психикой выбрасывает из окна во двор вещи. Далее она хотела выбросить дочь в окно, чтобы "сделать ее ангелом".

Участковый Наиль Исламов стоял под окном в готовности подхватить девочку, пока приехавшие спасатели надували батут. Затем он вместе с сотрудниками МЧС проник в квартиру и забрал у женщины ребенка.

Девочка и 12-летний сын психически неуравновешенной доставлены в больницу, а их мать забрали медики.