Экс-президенту Судана дали два года вместо десяти

Суд Судана сократил тюремный срок бывшему президенту страны Омару аль-Баширу с десяти до двух лет, сообщает телеканал Al Hadath. Причина – преклонный возраст политика, недавно ему исполнилось 75 лет. Приговор по делу о коррупции вынесен в субботу на специальном заседании суда. Отбывать смягченное наказание бывший глава государства будет не в тюрьме, а в Центре социальной реформы. Все финансы, обнаруженные на счетах аль-Башира, конфискуют в пользу государства.

Пойти на уступки просили адвокаты экс-главы государства. В своем ходатайстве они упирали на преклонный возраст политика и явную политизированность процесса. Когда судья объявил первую версию приговора, в зале суда поднялись крики протестовавших против такого решения. После того, как удалось восстановить порядок, судья озвучил смягченную версию приговора.

Ранее сообщалось, что после свержения аль-Башира в апреле этого года в ходе обысков в президентском дворце была обнаружена секретная комната. В ней хранились наличными 113 миллионов долларов в разных валютах (помимо долларов обнаружены евро и суданские фунты). Адвокаты заявили, что эта сумма поступила в виде гранта от дружественной страны для финансирования определенных отраслей экономики. Название страны не упоминается, известно лишь, что часть средств — а именно 25 миллионов долларов — поступила от наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

В столице Судана по-прежнему идут манифестации сторонников экс-президента. Сам аль-Башир не стал комментировать приговор.

Правивший Суданом 30 лет аль-Башир был отстранен от власти военными в ходе переворота 11 апреля на фоне тяжелой экономической ситуации в стране. Армейские высшие чины создали временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции. Новое переходное правительство приступило к работе в начале сентября.