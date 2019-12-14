К МКС отправят "Рози-ракетчицу"

Во время первого полета нового американского космического корабля Starliner, который запланирован на 20 декабря, в его кабине будет находиться "Рози-ракетчица" (Rosie the Rocketeer) — манекен, оснащенный датчиками для передачи информации об оценке перегрузок, которые испытывают астронавты.

Starliner отправится к МКС, он привезет экипажу очередную партию грузов. Корабль будет выведен на орбиту ракетой-носителем Atlas V. Он будет пристыкован к МКС до 28 декабря, после чего вернется на Землю.

Назвать манекен "Рози-ракетчицей" предложила руководитель подразделения корпорации Boeing по военно-космическим программам Лианна Каре. Это было сделано по аналогии с созданным в 1943 году художником Норманом Роквеллом образом "Клепальщицы Рози" (Rosie the Riverter). Он стал символом женщин, занятых в военной промышленности в годы Второй мировой войны, пишет ТАСС.

Сейчас на МКС работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Эндрю Морган, Кристина Кук и Джессика Меир, а также астронавт Европейского космического агентства итальянец Лука Пармитано.

8 декабря с МКС успешно состыковался американский грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX. Он доставил на станцию около двух с половиной тонн груза: продовольствие, оборудование и материалы для проведения научных экспериментов. Вслед за Cargo Dragon 6 декабря к МКС отправился российский грузовой корабль "Прогресс МС-13". Он пристыковался в автоматическом режиме к модулю "Пирс" 9 декабря