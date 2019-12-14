В Карпинске кран упал на дорогу

В Карпинске Свердловской области на стройплощадке башенный кран упал и перегородил проезжую часть дороги.

В результате случившегося серьезно пострадал и был доставлен в больницу крановщик, передает "Россия 24". Кроме того, при падении крана были повреждены две опоры электропередач.

Место происшествия перекрыто, прокуратура выясняет обстоятельства несчастного случая.