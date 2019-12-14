Кубок мира. Российские биатлонистки стали вторыми в эстафете

В австрийском Хохфильцене на этапе Кубка мира по биатлону завершилась женская эстафетная гонка. Российские биатлонистки заняли второе место. Серебряные медали в составе нашей команды завоевали Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Екатерина Юрлова-Перхт.

На первом этапе отлично проявила себе Кристина Резцова. На двух стрельбах из позиции лежа и стоя она не допустила ни одного промаха и первой передала эстафету Ларисе Куклиной.

Последняя также не подкачала партнеров по команде, уступив одну секунду лидеру гонки итальянке Доротеи Вирер. Далее за россиянок выступила Светлана Миронова. Она заставила понервничать болельщиков на стрельбе из положения стоя, но сумела обойтись без штрафного круга.

Завершала эстафету Екатерина Юрлова-Перхт, ушедшая на дистанцию первой с отрывом в 25 секунд от норвежек. К сожалению, ей не удалось сохранить первое место сборной России. Она финишировала второй следом за норвежкой. Третьими стали представительницы Швейцарии.