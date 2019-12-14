Самолет Airbus A320, застрявший в грунте, осложнил работу аэропорта Манилы

В ночь на субботу, 14 декабря, в международном аэропорту Манилы имени Ниноя Акино произошел инцидент с участием самолета Airbus A320 авиакомпании Jetstar Japan.

Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, пилоты готовились к выполнению рейса GK40 из филиппинской столицы в аэропорт Нарита, Токио. Во время руления лайнер выехал за пределы твердого покрытия рулежной дорожки и застрял в грунте.

На борту, помимо экипажа, находились 140 пассажиров. Никто из них не пострадал, люди были оперативно доставлены в терминал аэропорта.

Из-за инцидента пришлось закрыть взлетно-посадочную полосу, более десяти рейсов задержаны, три самолета, заходившие на посадку в Маниле в момент ЧП, были направлены на запасной аэродром.