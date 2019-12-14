"Арктику" успешно испытали в Финском заливе

Завершился первый этап ходовых испытаний самого мощного в мире российского головного универсального атомного ледокола "Арктика". Испытания прошли в Финском заливе. После этого "Арктика" вернулась на Балтийский завод в Санкт-Петербурге, где была построена.

В ходе испытаний были проверены ход ледокола от резервных дизельгенераторов, связь, навигация и бытовые системы. Судно достигло самостоятельной скорости в 6 узлов, пишет РИА Новости.

Первый этап ходовых испытаний "Арктики" был начат 12 декабря. Все испытания атомоход должен пройти до мая 2020 года, после чего его передадут в эксплуатацию.

Головной универсальный атомный ледокол ЛК-60Я "Арктика" проекта 22220 был построен по заказу госкорпорации "Росатом". На Балтийском заводе, который входит в Объединенную судостроительную корпорацию, сейчас строятся еще два серийных атомоходов проекта 22220: "Сибирь" и "Урал". Универсальные атомные ледоколы ЛК-60Я нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике.