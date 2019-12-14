ВСУ и журналистов обвинили в подготовке фейков про войну

В съемках провокационных постановочных сюжетов с привлечением западных СМИ обвиняет Народная милиция самопровозглашенной ЛНР командование "оккупационных сил" Украины и работающих в зоне военной операции в Донбассе украинских и иностранных журналистов. Цель этого, отметил офицер пресс-службы Народной милиции Иван Филипоненко — обвинить оборонное ведомство Луганской народной республики в несуществующих обстрелах.

С 10 декабря к работе в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) приступила группа журналистов западных и украинских СМИ, рассказал Филипоненко. Это, в частности, "ICTV факты", "Радио свобода", "Донбасс реалии", "PVS news hour USA" и "ORF Austria".

Координируют работу этих журналистов офицеры пресс-службы штаба ООС и 74-го центра информационно-психологических операций Украины, цитирует Филипоненко РИА Новости. Съемки постановочных материалов предположительно закончатся к 25 декабря, рассказал он.

В результате конфликта на востоке Украины с февраля 2014 года погибли около 13 тысяч человек. Стороны конфликта постоянно обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня.