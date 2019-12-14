Биатлонистка Старых взяла серебро в спринте на Кубке IBU

Россиянка Ирина Старых финишировала второй в спринтерской гонке на этапе Кубка Международного союза биатлонистов, который в эти дни проходит в Италии. Российская биатлонистка на дистанции 7,5 км уступила 5,4 секунды победительнице соревнований Йоханне Скоттхейм из Швеции.

Время лидера гонки составило 22 минуты 26,6 секунды. В тройке лучших оказалась еще одна представительница России Анастасия Поршнева, отставшая от Скоттхейм на 13,5 секунды.

Россиянки Полина Шевнина, Екатерина Глазырина, Ирина Казакевич и Наталья Гербулова заняли соответственно 11-е, 12-е, 13-е и 20-е места.