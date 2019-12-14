Представители Украины и США поговорили о кибероружии

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время встречи с делегацией Сената США заявил о возросшей опасности преступлений в цифровом мире. Сфера кибербезопасности, отметил Данилов, вошла в список приоритетов СНБО как одна из важнейших, пишет РИА Новости.

"В следующие 5-10 лет кибероружие станет номером один в мире, даже ядерное оружие отойдет на второй план", — заявил Данилов.

Секретарь рассказал сенаторам, что Украина в рамках разрабатываемой Стратегии кибербезопасности создает Национальный координационный центр кибербезопасности. Он поможет правительству Украины отвечать на вызовы в условиях гибридных войн, ведь киберпреступлений не существует границ.

Сенаторы, в свою очередь, напомнили о выделении 300 миллионов долларов на военные нужды Украины и введении антироссийских энергетических санкций.

Стороны согласились, что кибератаки являются "огромными вызовами" для Украины и США.