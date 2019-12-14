Матвиенко призвала избирать больше женщин

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала избирать в российские законодательные органы больше женщин. "Мне приятно в депутатских креслах видеть больше женщин", — призналась Матвиенко, выступая в субботу, 14 декабря, на юбилейном собрании Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Оно было посвящено 25-летию парламента.

Она напомнила, что состав депутатского корпуса первого парламента Северной столицы входила всего одна женщина, а сегодня в нем 25 процентов представительниц слабого пола.

"Тренд Законодательным собранием выбран правильный, есть куда еще стремиться. У нас есть страны Европы, где как минимум 50 процентов парламента — женщины", — приводит слова Матвиенко РИА Новости.

Спикер Совета Федерации передала петербургским депутатам личное поздравление президента России Владимира Путина с 25-летием работы парламента.

Она отметила, что Законодательное собрание Санкт-Петербурга Путину "не чужое". Президент, по словам Матвиенко, вспомнил, как непросто было ему вместе с первым мэром города Анатолием Собчаком обеспечивать жизнедеятельность пятимилионного мегаполиса в 90-е годы, и указал, что большой вклад в решение тех задач внесли депутаты Законодательного собрания.

В настоящее время в петербургском парламенте работают 49 депутатов, 37 из них — мужчин и 12 — женщины.