Евролига. Баскетболист "Химок" признан лучшим игроком тура

Центровой подмосковного клуба "Химки" Девин Букер получил звание MVP 13-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Об этом сообщил официальный сайт турнира.

В матче против берлинской "Альбы" 28-летний американец набрал 24 очка и сделал десять подборов, став самым результативным игроком встречи. Кроме того, он отдал две результативные передачи и один раз совершил перехват.

Букер помог "Химкам" дома победить "Альбу" со счетом 104:87 в рамках 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги.