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Паводок 6 минут назад

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14 декабря 201921:35 Андрей Ивлев

Кобзев составит карту опасных мест Иркутской области

Кобзев составит карту опасных мест Иркутской области

В Иркутскую область, в пострадавший от наводнений Тулун сразу после назначения Путиным отправился новый врио губернатора Игорь Кобзев.

Первый рабочий день — на выезде и почти в экстремальных условиях. Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев осматривает территорию, которая еще недавно была в зоне бедствия. Город Тулун и его окрестности — самые горячие точки Приангарья. Сначала — испытание разрушительным наводнением, потом морозами. Помощь пока получили не все.

Жительницу Тулуна Лилию Черепанову паводок оставил без дома и сертификата на новое жилье. Пострадавшая вынуждена жить в бане в ужасных условиях. О своей ситуации Лилия рассказала активистам ОНФ. Временно исполняющий обязанности губернатора пообещал взять проблему на контроль. Таких историй — десятки.

О задаче номер один — восстановить права граждан, пострадавших от наводнения, — Игорь Кобзев заявил, едва прибыл в регион. Рядом — все ответственные министры и эксперты Общероссийского народного фронта. Они все это время были на острие проблем: принимали жалобы от населения и раздавали пострадавшим продукты, которые также уничтожила вода.

Из-за прорыва дамбы вода разрушила почти 11 тысяч жилых домов, десятки объектов социальной инфраструктуры. Некоторые школы до сих пор ждут ремонта.

Кабинет географии евдокимовской средней школы — она первой приняла на себя удар разрушительного паводка. Вместо карт на стенах — следы от воды. Ее высота была почти в человеческий рост. Власти приняли решение не восстанавливать школу. После этого жизнь в деревне окончательно умерла.

Ситуацию уже начали исправлять. В этом микрорайоне строят новую школу. Сдать планируют в августе следующего года. 1 сентября здесь должен начаться учебный процесс.

А рядом возводят три двухэтажных многоквартирных дома. Каждый — на 24 семьи. В планах — возведение целого микрорайона. Сюда переедут те, чье жилье оказалось разрушено.

Уже в ближайшее время Игорь Кобзев намерен составить подробную карту чрезвычайных участков на территории Иркутской области, чтобы четко определить, какие места опасны для проживания.

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