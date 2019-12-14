На тонком льду: ради улова рыбаки рискуют жизнью

В Удмуртии трагедией закончилась поездка на реку любителей зимней рыбалки. Два человека погибли, одного удалось спасти после того, как снегоход провалился под лед на реке Кама в Каракулинском районе. Многие ведь попросту не обращают внимания на то, что декабрь нынче больше напоминает октябрь. Потому и в Приморье спасатели МЧС усилили патрулирование, когда на едва схватившийся лед высыпали увлеченные рыбаки.

Кажется, эта белоснежная ледяная толща выдержит все. И даже двухтонный спасательный катер на воздушной подушке. Но стоит лишь отойти от берега… Лед даже не трещит — сразу обнажает морские языки. Стужа только-только сковала Амурский залив. Подождать бы еще неделю-другую, да рыбак пошел нетерпеливый.

На предупреждения спасателей здесь никто не обращает внимания. Подледный лов азартнее казино. Пробурил, закинул и, если повезет, сорвал свой джекпот. Кого только ни встретишь в бирюзовой бездне. Иногда краб выглянет из лунки. Корюшка тоже идет хорошо. Но ждут, конечно, другого.

Главный трофей для любого рыбака на льдине. Запах свежего огурца, слегка сладковатый — зубаря ни с кем не спутаешь. В ожидании такого улова можно провести и день, и два и все равно уйти ни с чем.

"Человек идет по толстому вроде бы льду, оказывается на промоине. При сильном ветре образуется волна, начинает лед ломать, заходит под льдину", — сказал Игорь Салемьянов, старший госинспектор Центра ГИМС МЧС РФ по Приморскому краю.

Ради этой искрящейся на солнце рыбы люди готовы рискнуть жизнью. На дальневосточном столе ее любят.

На прибрежных льдинах в эти дни — сотни рыбаков. Игнорируя предупреждения, ждут над лунками часы напролет. Ледяное безмолвие не пугает — МЧС же поможет.