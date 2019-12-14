Сотрудник "Мосгортранса" вышел за рамки приличия в общении с хамоватой пассажиркой

Пассажирка сняла на видео конфликт с контролером в салоне общественного транспорта в Москве.

Как утверждает автор видео, она оплатила проезд в тот момент, когда сотрудники "Мосгортранса" вошли в вагон трамвая. Действия женщины показались недостаточно убедительными, и проверяющие устроили пикировку с пассажиркой.

Стороны быстро дошли до взаимных оскорблений. Один из контролеров требовал покинуть трамвай, или передать ему билет для проверки. В ответ женщина заявила, что готова сделать это, но не выпуская из рук заветную карточку, подтверждающую факт оплаты поездки.

Участники противостояния так и не пришли к консенсусу и перешли на личности. Так, контролер охарактеризовал пассажирку, как "москвичку недоделанную". В ответ дама предположила, что ее оппонент — "конченное чмо".

Вдоволь наругавшись, контролеры и пассажирка вернулись к исходному положению дел. Первые продолжили проверку билетов, а вторая – поехала дальше, так и не покинув общественный транспорт.