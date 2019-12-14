Матвиенко отреагировала на отставку Левченко

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко считает, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко ушел в отставку, так как не справился работой в чрезвычайной ситуации. Как считает Матвиенко, Левченко написал заявление по собственному желанию, справедливо оценив как свою работу, так и региональной команды.

Проверка профессионализма, отметила Матвиенко, проходит именно в кризис, и и в власти Иркутской области её провалили. Жители области справедливо критиковали Левченко, хотя он получил все указания президента России Владимира Путина по работе с пострадавшими от наводнения.

"Не было оперативных решений, не было контактов с людьми", — отметила Матвиенко.

Спикер Совфеда приветствовала назначение 53-летнего Игоря Кобзева врио губернатор Иркутской области, так как он сможет "как можно быстрее ликвидировать последствия этого тяжелейшего паводка, помочь людям".

В Иркутской области в результате наводнения погибли 26 человек, а 11 тысяч домов сильно повреждены, пишет РИА Новости.