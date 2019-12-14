Комиссия по этике прокомментировала инцидент с депутатом, вазелином и главой района

Глава комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Отари Аршба прокомментировал ситуацию с депутатом Вадимом Булавиновым, который на открытии школы в Балахнинском районе Нижегородской области подарил главе этого района Алексею Левковичу баночку вазелина.

При этом Булавинов, в прошлом депутат нижегородской Гордумы и мэр Нижнего Новгорода, заявил Левковичу: "Вам пригодится". Депутат также добавил, что скоро в район приедет с проверкой губернатор региона.

Как заявил РИА Новости Отари Аршба, комиссия по этике "послушает, что имел в виду господин Булавинов", если в Госдуму или саму комиссию поступит обращение от губернатора.

"Если найдем предмет рассмотрения, рассмотрим на комиссии", — добавил Аршба.

По его словам, депутат Булавинов не давал ему письменных или словесных пояснений. Если подарок главе района был "демонстративным жестом на уровне китча, который не является предметом административного наказания", комиссия выскажет ему свою позицию относительно того, укладывается ли такой поступок в рамки депутатского поведения.