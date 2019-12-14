Задержан подросток, жестоко избивший школьника в Ярославской области. Видео

В субботу, 14 декабря, сотрудники правоохранительных органов задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в избиение 13-летнего школьника, об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ярославской области.

Стражи порядка заинтересовались инцидентом после того, как в Сети появилось видео расправы, снятое на камеру смартфона одним из очевидцев. Правоохранителям удалось оперативно установить личность нападавшего, оказавшегося учеником одной из школ города Тутаева.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в отношении малолетнего, из хулиганских побуждений, группой лиц".

Кроме того, известно, что следствие обратилось в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу.