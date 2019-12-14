Российские хоккеисты победили чехов на домашнем этапе Евротура

Мужская сборная России по хоккею в рамках домашнего этапа Евротура встречалась в Москве с командой Чехии. В сверхнапряженном противостоянии победу одержала российская команда, одолевшая соперника лишь в буллитной серии со счетом 4:3.

В первом периоде хозяева льда смотрелись лучше гостей. Преимущество россиян трансформировалось в две заброшенные шайбы. На 3-й минуте отличился Андрей Кузьменко, а ближе к перерыву Михаил Григоренко сделал счет 2:0 в пользу команды Алексея Кудашова.

Во втором периоде чешских хоккеисты стали действовать куда более агрессивно. В результате им удалось отквитать две шайбы усилиями Лукаша Седлака и Томаша Филиппи. В первом случае гостям помог рикошет от российского защитника.

В третьем периоде соперники обменялись шайбами Гинека Зогорны и Игоря Ожиганова. В овертайме командам отличиться не удалось. А в серии буллитов победу одержала российская команда благодаря точному броску Владимира Ткачева, выступающего за питерский СКА.

Ранее на турнире сборная России уступила в стартовой встрече шведской команде со счетом 3:4. После двух туров россияне с двумя очками по-прежнему занимают последнее место в турнирной таблице домашнего Евротура.