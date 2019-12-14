Появилось видео утреннего тарана Соборной мечети в Твери

Камера наблюдения запечатлела момент аварии, в результате которой автомобиль Lexus влетел на территорию Соборной мечети в Твери.

На записи сделанной, ранним утром в субботу, 14 декабря, видно, что водитель кроссовера, двигавшийся с большой скоростью, не справился с управлением, и выехал за пределы проезжей части, после чего влетел на территорию мечети, проломив ограду.

Как сообщают местные СМИ, повреждения получила ограда и само здание мечети.

В результате инцидента никто не пострадал.