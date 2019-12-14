Биатлон. Поварницын стал третьим на этапе Кубка IBU

Россиянин Александр Поварницын стал бронзовым призером спринтерской гонки на этапе Кубка Международного союза биатлонистов, который проходит в итальянском Риднау. Наш спортсмен не допустил ни одного промаха, уступив победителю соревнований 5,9 секунды.

Первым финишировал белорус Максим Воробей. Он преодолел дистанцию за 26 минут 19,3 секунды, поразив все огневые мишени. Точен был и норвежец Фредерик Гьесбакк, ставший вторым (+3,7 секунды).

Россиянин Кирилл Стрельцов финишировал с седьмым результатом дня (+29,8).