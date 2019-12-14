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14 декабря 201918:36

В больнице, откуда уволились все инфекционисты, назначен новый главврач

Восстановлением нормального функционирования инфекционной больницы города Новочеркасска в Ростовской области займется новый главный врач. В субботу ТАСС в пресс-службе губернатора рассказали о заключении трудового договора с Натальей Хорошевской. До 17 декабря на работу будут приняты четыре врача-инфекциониста, добавили в пресс-службе. Как ожидается еще одну вакансию займет врач из Башкирии.

Во исполнение распоряжения губернатора Ростовской области Василия Голубева новым докторам выделят служебное жилье и единовременную выплату в миллион рублей.

 

По данным пресс-службы, круглосуточный стационар примет пациентов 18 декабря. В ноябре 2019 года из инфекционной больницы уволились все доктора.

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