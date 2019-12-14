КНДР озвучила цель испытаний на космодроме Сохэ

КНДР внесла ясность в сообщения о неких "важных испытаниях", которые прошли в ночь с пятницы на субботу на космодроме Сохэ. Ранее сообщалось, что Северная Корея провела крупное испытание на космодроме Сохэ. В сообщении не уточнялось, какое именно испытание проведено, однако указывалось, что оно направлено на "поднятие потенциала" стратегического ядерного сдерживания КНДР.

Позднее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на начальника генерального штаба Корейской народной армии Пак Чон Чхона дополнило новости сообщением о том, что результаты испытаний будут использованы в разработке еще одного стратегического оружия для "твердого и уверенного сдерживания" ядерной угрозы США. Пак, на которого ссылается агентство, отметил, что для достижения мира и при подготовке "к политическим и военным провокациям" необходим баланс силы. И именно прошедшие испытания помогут "спокойно прожить конец этого года".

Профессор Института проблем Дальнего Востока при университете Кённам Ким Дон Ёп считает, что Северная Корея могла испытывать многоступенчатый жидкостный двигатель для межконтинентальной баллистической ракеты. Он же отметил, что лидер КНДР Ким Чен Ын в этот раз не присутствовал на испытании. Речь уже не идет о запуске искусственного спутника, отмечает Ким. Такой вывод эксперт сделал, основываясь на длительности проведения испытаний – порядка 7 минут. А также исходя из того, что уже второй раз об эксперименте сообщает Академия оборонных наук КНДР, а не Национальное управление по аэрокосмическому развитию КНДР.

Член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич указал на тот факт, что КНДР, проводя очередные ракетные испытания, ждет встречных шагов от США по переговорному процессу и смягчению санкционного режима. "Поводов для беспокойства предостаточно", – цитирует политика, разочарованного новостями из КНДР, РИА Новости. Клинцевич назвал испытания показательной "демонстрацией силы" и считает, что теперь "мяч на стороне США". Дальнейшее развитие событий зависит от реакции Америки и ее лидера Дональда Трапа. Ведь после появления этих сообщений президент США Дональд Трамп написал на своей странице в "Твиттере", что лидер КНДР Ким Чен Ын может "потерять все".