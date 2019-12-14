Украинский депутат изнасиловал несовершеннолетнюю соседку

Прокурор Волынской области Украины уведомил депутата одного из местных советов о подозрении в незаконном проникновении в чужое жилище и растлении несовершеннолетней девочки.

Как сообщается на сайте областной прокуратуры, народный избранник совершил преступление еще в начале августа. Он проник в дом соседей и, воспользовавшись тем, что никого из взрослых дома не было, изнасиловал проживавшую там 15-летнюю девочку. При этом депутат применил физическую силу.

По этому факту проводится досудебное расследование. Решается вопрос о заключении подозреваемого под домашний арест. Если вина депутата будет доказана, ему будет грозить до пяти лет лишения свободы.