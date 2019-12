Дубль Салаха обеспечил "Ливерпулю" победу над "Уотфордом"

Матчем в Ливерпуле между местной одноименной командой и "Уотфордом" стартовал 17-й тур чемпионата Англии по футболу. Хозяева поля набрали очередные три очка, обыграв гостей со счетом 2:0.

Дубль в этой встрече оформил нападающий "красных" Мохамед Салах. Он отличился на 38-й и 90-й минутах игры. Второй мяч египетский футболист забил пяткой.

The disrespect from Salah to meg Kabasele 😍 pic.twitter.com/eCXrjrrINz