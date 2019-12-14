Даниил Медведев выиграл турнир в Эр-Рияде

Российский теннисист Даниил Медведев триумфально завершил представительный турнир в Саудовской Аравии. В финале соревнований он оказался сильнее итальянца Фабио Фоньини, обыграв соперника в двух партиях со счетом 6:2, 6:2.

Напомним, что в турнире, прошедшем в столице Саудовской Аравии, приняли участие восемь теннисистов. Россиянин на пути к финалу обыграл немца Яна Штруффа и бельгийца Давида Гоффена.

Призовой фонд соревнований составил три миллиона долларов.