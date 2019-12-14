Бундеслига. "Бавария" разгромила "Вердер", "Боруссия" Д – "Майнц"

В матче 15-го тура немецкой бундеслиги мюнхенская "Бавария" на поле домашней "Альянц Арены" разгромила бременский "Вердер" со счетом 6:1.

У победителей встречи хет-трик оформил Филиппе Коутиньо (45-я, 63-я и 78-я минуты), дубль – Роберт Левандовски (45+4, 72) и единожды отличился Томас Мюллер (75), а у гостей единственный мяч забил Милот Ращица (24).

Стоит отметить, что Коутиньо, помимо трех мячей, записал на свой счет две результативные передачи.

В параллельной игре тура дортмундская "Боруссия" на выезде разгромила "Майнц", забив четыре безответных мяча – 4:0. В составе "шмелей" мячи забили Марко Ройс (32), Джейден Санчо (66), Торган Азар (69) и Нико Шульц (84).

Берлинская "Герта" дома переиграла "Фрайбург" (1:0), "Кельн" одержал победу над "Байером" (2:0), "Падерборн" и "Унион Берлин" победителя не выявили – 1:1.