Генерал Кваст заявил, что Штаты могут отправлять людей быстро и куда угодно

Американский генерал в отставке Стивен Кваст утверждает, что США могут "уже сегодня" создать технологию перемещения человека на огромные расстояния в рекордно короткие сроки.

Такая технология "позволит доставить любого человека из любой точки на земном шаре в любое другое место менее чем за час", заявил Кваст в Хиллсдейлском колледже, пишет издание The Drive.

Он утверждает, что Вашингтон способен сделать это самостоятельно, не пользуясь ничьими уже имеющимися наработками. Однако никаких подробностей генерал не сообщил. Он добавил только, что необходимо увеличивать финансирование космических исследований.

Речь генерала Кваста сразу же попала в топы новостей и вызвала волну конспирологических теорий. СМИ вспомнили, как недавно в США подтвердили подлинность двух видео с неопознанными летающими объектами, которые сняли американские летчики, и сразу задались вопросом: может быть, Соединенные Штаты заполучили телепорт? А у других возник резонный вопрос: доставить человека куда угодно за час не проблема, только останется ли он после таких перегрузок жив?

После этого журналисты вспомнили биографию отставного генерала. Как сообщает телеканал "Россия 24", Кваст был вынужден уйти в отставку из-за своих "чересчур экстравагантных" теорий. Он возглавлял Учебное авиационное командование на базе в Сан-Антонио.