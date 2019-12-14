"Лестер" прервал победную серию из девяти матчей, сыграв вничью с аутсайдером АПЛ

В матче 17-го тура английской премьер-лиги "Лестер Сити" на поле домашней арены " Кинг Пауэр Стадиум" сыграл вничью с "Норвичем" – 1:1. "Лисы" прервали победную серию из девяти матчей во всех турнирах.

Счет в игре на 26-й минуте открыл финский нападающий гостей Теэму Пукки. На 38-й минуте голкипер "канареек" Тим Крул срезал мяч в свои ворота после удара Джейми Варди.

"Лестер" с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице, а "Норвич" расположился на 19-й строчке, имея в активе 12 очков. В следующем туре АПЛ "лисы" 21 декабря на выезде сыграют с "Манчестер Сити", а "канарейки" в тот же день примут "Вулверхэмптон".