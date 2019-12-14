Участников климатической конференции в Мадриде "поприветствовали" кучей навоза

В субботу, 14 декабря, в Мадриде перед выставочным комплексом, где продолжается климатическая конференция COP25, активисты движения против климатических изменений устроили акцию протеста. Пригнав к воротам грузовик с конским навозом, они вывалили его на землю в качестве "подарка мировым лидерам".

Манифестанты потребовали от международного сообщества сказать правду, объявить на планете экологическую климатическую чрезвычайную ситуацию и к 2030 году сократить выбросы парниковых газов до нуля.

Начавшаяся 2 декабря международная конференция, в которой принимают участие 196 стран, должна была завершиться в минувшую пятницу, однако переговоры идут крайне сложно, договориться об итоговом заявлении пока не получается. Камнем преткновения стала шестая статья Парижского соглашения – единственная, по которой страны не смогли согласовать свои позиции на предыдущей конференции в польских Катовицах в прошлом году. Речь идет о механизмах кооперации между странами в осуществлении их национальных вкладов и о рынке квот на выбросы, напоминает РИА Новости.