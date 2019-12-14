Глава МИД КНР: США сможет вместе с Китаем преодолеть экономические сложности

Торговое соглашение между Китаем и США не навредит интересам других стран, утверждает глава МИД КНР Ван И. Он отметил, что большая часть работы еще впереди. И разногласий между странами еще много.

Ранее Пекин и Вашингтон отчитались, что достигли соглашения по первой фазе торговой сделки. США отложили введение пошлин на китайские товары. А власти Поднебесной пошли на ряд уступок, в том числе в сфере защиты авторских прав. Итоговую сделку могут подписать в следующем месяце, сообщает телеканал "Россия 24".

"Конечно, между Китаем и США много противоречий и тем, которые требуют тщательной проработки. Надеюсь, что США сможет вместе с Китаем преодолеть эти сложности и добиться взаимовыгодного сотрудничества. Наше торговое соглашение основано на правилах ВТО, на базе общих принципов рынка", — заявил Ван И, глава МИД КНР.