Казанские танкисты отметили новоселье

Военнослужащим Казанского высшего танкового училища вручили ключи от служебных квартир. Более сотни семей стали обладателями жилья в новом доме, сообщает телеканал "Россия 24". Всего в уходящем году свои условия улучшили свыше 33-х тысяч военных.