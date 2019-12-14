Крупное ДТП на МКАД: столкнулись 6 автомашин

В субботу, 14 декабря, вечером на 82-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) произошло ДТП с участием шести автомашин. В результате инцидента движение по трассе осложнено.

Представители Госавтоинспекции уточнили, что автомобили столкнулись на внешней стороне МКАД. По предварительным данным, пострадавших нет, передает ТАСС.