"Оттава" в овертайме переиграла "Коламбус", у Зайцева и Анисимова по одной передаче

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава Сенаторз" на домашнем льду в овертайме обыграла команду "Коламбус Блю Джекетс" со счетом 4:3 (2:1, 1:0, 0:2, 1:0).

У победителей встречи хет-трик оформил Энтони Дюклер (3-я, 13-я, 62-я минуты) и единожды отличился Коннор Браун, а у гостей две шайбы забросил Александр Тексье (45, 52) и одну – Кэм Аткинсон (5).

Российский хоккеисты хозяев льда Никита Зайцев и Артем Анисимов записали на свой счет по одной результативной передаче, а Владислав Наместников очков не набрал.

"Оттава" одержала третью победу в последних пяти играх и с 30 очками расположилась на 14-м месте Восточной конференции, а "Коламбус" в ней же расположился строчкой выше, имея в активе также 30 очков.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "Сенаторз" 17 декабря на выезде сыграет с "Флоридой", а "Блю Джекетс" в тот же день примет "Вашингтон".