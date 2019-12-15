"Монако" с Головиным в составе сыграл вничью с "Анже"

В матче 18-го тура чемпионата Франции "Монако" на поле арены "Стад Раймон Копа" в Анже сыграл вничью с местной одноименной командой – 0:0. За 90 минут встречи ни одна из команд не забила ни одного мяча.

Российский полузащитник гостевой команды Александр Головин вышел в старте, результативными действиями не отметился и был заменен на 79-й минуте противостояния. Вместо него на поле появился Бальде Кейта.

"Монако" довел беспроигрышную серию в лиге 1 до трех матчей (две победы, 1 ничья) и с 25 очками занимает девятое место в турнирной таблице, а "Анже" расположился на 11-й строчке, имея в активе также 25 очков.

В следующем матче чемпионата Франции монегаски в субботу, 21 декабря, примут "Лилль", а подопечные Стефана Мулена в тот же день на выезде сыграют с "Нантом".