Партию "Яблоко" возглавил Николай Рыбаков

На съезде "Яблока" избран новый председатель партии. По результатам голосования этот пост занял Николай Рыбаков.

Помимо Рыбакова, на пост главы партии были выдвинуты пять человек: Эмилия Слабунова, Лев Шлосберг, Олег Виноградов, Сергей Иваненко и Олег Новиков. Позднее Сергей Иваненко снял свою кандидатуру.

За Николая Рыбакова проголосовали 69 человек, Лев Шлосберг получил 40 голосов, Эмилия Слабунова — 19, Олег Виноградов и Олег Новиков – по два. В результате волеизъявления Николай Рыбаков сменил на посту председателя партии Эмилию Слабунову, занимавшую этот пост с 2015 года.

Съезд партии "Яблоко" проходит в субботу и воскресенье. В соответствии с уставом, председатель партии избирается на срок четыре года, при этом один и тот же человек не может занимать этот пост более двух сроков. В 2002-2008 годах "Яблоко" возглавлял Григорий Явлинский, с 2008 по 2015 — Сергей Митрохин, напоминает РИА Новости.

Российская объединенная демократическая партия "Яблоко" была основана в 1995 году. В настоящее время ее членами являются более 28 тысяч человек.