"Айлендерс" одержал третью победу кряду, Варламов отразил 33 броска

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" на домашнем льду в овертайме обыграл команду "Баффало Сэйбрз" со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0).

Основное время встречи завершилось вничью – 2:2. У хозяев льда голами отметились Майкл Дэл Колл (6-я минута) и Джордан Эберле (45), а у гостей – Виктор Олофссон (27) и Джейк Айкел (59).

Победу "островитянам" принес Энтони Бовиллье, забросивший шайбу на четвертой минуте овертайма. Российский голкипер хозяев льда Семен Варламов отразил 33 из 35 бросков по своим воротам.

"Айлендерс" одержал третью победу кряду и с 46 очками занимает второе место в Восточной конференции, а "Баффало" в ней же расположился на седьмой строчке, имея в активе 39 очков.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "Нью-Йорк" в среду, 18 декабря, примет "Нэшвилл Предаторз", а "Сэйбрз" в тот же день на выезде сыграет с "Торонто Мейпл Лифс".