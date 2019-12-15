На космодроме Восточный начинается монтаж второго стартового стола

В воскресенье, 15 декабря, на новом российском космодроме Восточный начинаются работы по монтажу оборудования стартового стола для запусков ракет "Ангара"

Заместитель гендиректора ЦЭНКИ (Космодромы России) Сергей Костарев сообщил, что все технологическое оборудование для строительства второй очереди космодрома будет поставлено в 2021 году, передает РИА Новости.

Космодром Восточный строится с 2012 года. Первый пуск ракеты "Союз" с нового космодрома был произведен 28 апреля 2016 года. Первый старт ракеты "Ангара" с восточного "Роскосмос" запланировал на 2023 год, когда будет завершено строительство второй очереди космодрома — стартового стола под эту ракету.