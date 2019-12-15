Добро пожаловать в Архыз! На Кавказе открылся горнолыжный сезон

Самый молодой горнолыжный курорт Кавказа Архыз — открыл новый сезон. Теперь гостям доступны сервис по онлайн-продаже ски-пассов, дополнительные кассы, площадки для занятий спортом и активного отдыха. Но главное — увеличилась зона катания.

Когда курорт спит, на его склонах кипит работа — готовят трассы. Снегоуплотнители — иначе ра-траки — утюжат снег. Сглаживают опасные участки.

Орудия готовы к бою — пушки и ружья. Триста стволов обстреливают склоны — окутывают снегом каждый метр. Благодаря этой артиллерии сезон открыли на 2 недели раньше обычного.

Мощные насосы под давлением распыляют воду на большое расстояние, в воздухе она превращается в микрокристаллы. Искусственный снег жестче природного, и падать на него больнее. Зато и трассы с ним надежнее, лучше держат перепад температур.

Днем в Архызе уверенный плюс. Для комфортного катания необходимо минимум полметра снега. Но склоны, заботливо подготовленные ночью, готовы принять гостей.

Курорт открывает шестой сезон. Любителей покататься ждут 25 километров трасс. Архыз — курорт всесезонный. И все же пик популярности зимой. Покорять снежные склоны едут гости со всей страны. Для них подготовлены больше 10 трасс разного уровня сложности. Подъемники каждую минуту уносят на вершину туристов.

Это самый молодой горнолыжный курорт Кавказа. Его проектировали с нуля. Там, где 7 лет назад были дикие ущелья сегодня — гостиницы, рестораны, спа-центры и километры обустроенных трасс. Не только лыжных, но и велосипедных.

Разработать общую концепцию курорта помогали французы. Ориентирован он, прежде всего. на семейный отдых и путешествие с детьми. И потому рассекать на склонах могут, как профессионалы, так и новички. Многие приезжающие впервые встают на лыжи именно здесь.

Территория курорта — особая экономическая зона: инвесторы освобождаются от налога на имущество на несколько лет. В ближайшие годы здесь ждут открытия новых гостиниц и апарт-отелей. Миллионный ски-пасс уже продан. В этом сезоне Архыз готов принять еще триста тысяч туристов.

А еще Архыз делает ставку на разноплановый отдых. Ведь не едиными лыжными трассами привлекать гостей. Обещают — и горнопляжники тоже останутся довольны. Специально для них уже открыт единственный на Северном Кавказе бассейн на высоте 1800 метров.