Власти Венесуэлы предотвратили рождественский теракт

Оппозиция Венесуэлы планировала теракт, чтобы сорвать Рождество. По словам одного из венесуэльских министров заговорщики готовили нападение на военнослужащих в штате Сукре. Возглавлял подготовку лично Хуан Гуайдо, который незаконно провозгласил себя временным главой государства.

Террористам удалось привлечь на свою сторону двух полицейских, которые сейчас задержаны и дают показания, сообщает телеканал "Россия 24". Финансирование операции, по мнению властей Венесуэлы, происходило из Колумбии.