Загитова выступит на "Газпром Арене" перед матчем КХЛ СКА – ЦСКА

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова выступит в Санкт-Петербурге перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА – ЦСКА.

Армейское дерби состоится в четверг, 19 декабря, и пройдет на футбольной "Газпром Арене" в рамках "Русской классики". О выступлении 17-летней спортсменки сообщила пресс-служба петербуржцев.

Напомним, в пятницу, 13 декабря, Загитова объявила о приостановке карьеры. Алина не выступит на предстоящих чемпионатах России, Европы и мира. Загитова – олимпийская чемпионка 2018 года в личном турнире. На ее счету также серебряная медаль в командных соревнованиях, а также победа на чемпионате мира 2019 года. Помимо этого, золото и серебро чемпионатов Европы.