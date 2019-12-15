В России вспоминают погибших журналистов

В России в воскресенье отмечается день памяти журналистов, которые погибли при исполнении обязанностей. Он был учреждён в 1991 году в память о событиях в Югославии, где погибли двое наших коллег.

Самым трагичным для российского профессионального сообщества стал 2014 год. В тот год на юго-востоке Украины были убиты фотокорреспондент агентства "Россия Сегодня" Андрей Стенин, оператор Первого канала Анатолий Клян и сотрудники ВГТРК — Игорь Корнелюк и Антон Волошин. Все они посмертно награждены орденом Мужества, напоминает телеканал "Россия 24".