Эксперт: развитие банковских технологий чревато утечками данных

Технический директор по кибербезопасности компании DeviceLock Ашот Оганесян заявил, что цифровизацией и развитием финансовых технологий банки создают предпосылки для утечек персональных данных клиентов.

Издание "Известие" приводит данные, в соответствии с которыми в России в текущем году персональные сведения стали утекать через IT- специалистов. При том, что число таких случаев составляет менее 2 процентов, по объему похищенной информации на этот канал может приходиться 25–30 процентов попавших в открытый доступ данных. В подавляющем большинстве случаем – 98 процентов — утечки происходят по вине сотрудников других подразделений банков и

Как сообщалось, одним из наиболее резонансных случаев утечки данных стал инцидент, о котором сообщил Сбербанк, напоминает РИА Новости. Кредитной организации стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затронула, как минимум, 200 клиентов, но в ходе расследования выяснилось, что сотрудник банка продал 5 тысяч учетных записей по картам банка. При этом значительное количество из похищенных записей них устарело и было неактивно, так что клиенты Сбербанка средства не потеряли.

В начале ноября текущего года в СМИ появились сообщения о продаже в Сети данных держателей кредитных карт Альфа-банка и клиентов "Альфастрахования". По данным кредитной организации, похищены были данных 15 клиентов, но их средства в были в безопасности.