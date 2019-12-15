Танки НАТО постреляли у границ Белоруссии

Американские танки Абрамс тренируются у белорусской границы. Об этом стало известно после того как кадры стрельб появились в твиттер-аккаунте вооруженных сил Литвы. "Немного духа Рождества и тренировочных стрельб "Абрамсов", – такая подпись красуется под видео. Тренировки проходят в литовском городе Пабраде, что всего в семи километрах от границы с Белорусью.

Общее число американских военнослужащих, которые перебрасываются в Литву, превысит 500 человек. На увеличение контингента НАТО у своих границ уже обратили внимание в Белоруссии. Там предстоящие учения НАТО назвали самыми крупными за последние 25 лет, сообщает телеканал "Россия 24".