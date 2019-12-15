Илья Михеев помог "Торонто" выиграть у "Эдмонтона"

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги продолжился игровой день. "Торонто Мэйпл Ливз" благодаря голу Ильи Михеева взял верх в матче с "Эдмонтон Ойлерз" 4:1.

"Торонто Мэйпл Ливз" на выезде переиграл "Эдмонтон Ойлерз" 4:1. Победным оказался гол Ильи Михеева. Теперь на счету Ильи 5 голов и 13 передач. "Нью-Джерси Дэвилз" взял верх в гостевом матче "Аризона Койтос" 2:1. Обладатель Кубка Стэнли "Сент-Луис Блюз" на своей площадке проигрывал "Чикаго Блэкхоукс" 0:3, но смог не только отыграться, но и выиграть 4:3.

"Питтсбург Пигнвинз", в составе которого отсутствовал Евгений Малкин, и "Лос-Анджелес Кингз", выступавший без Ильи Ковальчука и Николая Прохоркина, сыграли вничью 4:4. Серию буллитов лучше выполнили "пингвины". "Миннесота Уайлд" на своей площадке была сильнее "Филадельфии Флайерз" 4:1. "Детройт Ред Уингз" в гостях победил "Монреаль Канадиенс" 2:1. Вратарь "Флорида Пантерз" Сергей Бобровский отбил 38 бросков, не смог предотвратить домашнего поражения "пантер" от "Бостон Брюинз" 2:4.